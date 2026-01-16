Sanremo pensa a una statua per Pippo Baudo dopo quella dedicata a Mike Bongiorno

Il Comune di Sanremo ha avviato le procedure per la realizzazione di una statua dedicata a Pippo Baudo, scomparso nell’agosto 2025. L’idea è di collocarla nel centro della città, accanto al monumento già dedicato a Mike Bongiorno, in segno di riconoscimento per il ruolo di Baudo nel panorama televisivo e culturale italiano. La proposta è attualmente in fase di valutazione e interlocuzione con le parti coinvolte.

Sanremo, 16 gennaio 2026 – Il Comune di Sanremo ha aperto ufficialmente alla possibilità di realizzare una statua in ricordo di Pippo Baudo, scomparso nell’agosto 2025, da collocare nel cuore della città del Festival accanto al monumento già dedicato a Mike Bongiorno. La proposta, avanzata dal sindaco Alessandro Mager, mira a celebrare uno dei volti più importanti della storia della televisione italiana, ma richiede l’accordo della famiglia e degli eredi sull’utilizzo dell’immagine del conduttore. L’omaggio proposto dal Comune di Sanremo. Sanremo, città simbolo della canzone italiana, riflette sulle sue figure storiche mentre si avvicina la 76ª edizione del Festival di Sanremo (in programma dal 24 al 28 febbraio). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sanremo pensa a una statua per Pippo Baudo dopo quella dedicata a Mike Bongiorno Leggi anche: Sanremo vuole una statua per Pippo Baudo, ma c’è un ostacolo da superare, ecco quale Leggi anche: Sanremo pronta a omaggiare Pippo Baudo con una statua: manca solo il sì degli eredi La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Sanremo pensa a una statua per Pippo Baudo dopo quella dedicata a Mike Bongiorno - A poche settimane dal Festival, il Comune propone un tributo al conduttore che ha segnato la storia della manifestazione ... msn.com

Sanremo pensa a un omaggio a Pippo Baudo: una statua. Manca solo l’ok della famiglia - Il comune di Sanremo ha espresso l'intenzione di installare una statua in memoria di Pippo Baudo, alla conduzione di 13 festival ... dire.it

Sanremo avrà una statua di Pippo Baudo? - Il celebre conduttore è stato una colonna della kermesse, di cui ha condotto ben 13 edizioni (un record assoluto) ... r101.it

Filippo Ganna ha da poco iniziato il ritiro con la Ineos Grenadiers a Gran Canaria ma già pensa a Milano-Sanremo e Parigi-Roubaix. - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.