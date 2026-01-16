Sanità via libera alla legge per continuità servizi
È stata approvata una nuova legge sulla continuità dei servizi sanitari, con l’obiettivo di rafforzare il sistema sanitario calabrese. La normativa rappresenta un passo importante per garantire stabilità e continuità nell’erogazione delle prestazioni sanitarie, contribuendo a migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi offerti alla popolazione. La legge è stata accolta con favore dai rappresentanti politici, che la considerano un intervento fondamentale per il settore.
Sanità, via libera alla legge sulla continuità dei servizi: Iiriti (FdI) “Strumento concreto per rafforzare il sistema calabrese”. L’Assemblea regionale ha approvato all’unanimità la legge sulla continuità dei servizi sanitari, un provvedimento definito dalla consigliera di Fratelli d’Italia Daniela Iiriti come “concreto, operativo e immediatamente utile per garantire la continuità assistenziale e la tenuta del sistema sanitario regionale”. Un voto compatto che conferma la centralità del tema Sanità nell’agenda politica calabrese e che, nelle parole della consigliera, rappresenta un passo decisivo per sostenere un sistema ancora segnato da criticità strutturali. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
