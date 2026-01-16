Sanità via libera alla legge per continuità servizi

È stata approvata una nuova legge sulla continuità dei servizi sanitari, con l’obiettivo di rafforzare il sistema sanitario calabrese. La normativa rappresenta un passo importante per garantire stabilità e continuità nell’erogazione delle prestazioni sanitarie, contribuendo a migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi offerti alla popolazione. La legge è stata accolta con favore dai rappresentanti politici, che la considerano un intervento fondamentale per il settore.

