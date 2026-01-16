Sanità Madeo | servono sicurezza e strutture attrattive

Nel dibattito regionale sulla proposta di legge riguardante i medici in quiescenza, Rosellina Madeo del PD sottolinea la necessità di garantire sicurezza e strutture attrattive per il settore sanitario. La consigliera evidenzia come questa misura rappresenti una soluzione percorribile, anche se non la più opportuna, evidenziando l’importanza di sviluppare un sistema sanitario stabile e sostenibile, soprattutto in Calabria.

Nel dibattito in Consiglio regionale sulla proposta di legge che consente il conferimento di incarichi ai medici in quiescenza, la consigliera del Partito Democratico Rosellina Madeo ha definito la misura "unica soluzione percorribile, ma non la più opportuna". Una scelta necessaria, secondo la consigliera, ma che non può essere scambiata per una risposta strutturale alle criticità della Sanità calabrese. La questione dell'attrattività e delle condizioni di lavoro. Madeo ha evidenziato come la Calabria continui a essere poco attrattiva per i professionisti sanitari.

