A Fossone sono in fase di completamento circa 20 posti letto dedicati alle cure intermedie, con l'obiettivo di potenziare l'assistenza sanitaria locale. Il centro, aperto 24 ore su 24, garantisce un servizio continuo e accessibile per i pazienti. Questi lavori rappresentano un passo importante nel miglioramento delle strutture sanitarie della zona, contribuendo a rispondere meglio alle esigenze della comunità.

Cure intermedie: a Fossone sono quasi pronti 20 nuovi posti letto a disposizione per le cure intermedie. "La dirigente di Asl Monica Guglielmi – spiega il presidente della commissione sanità Guido Bianchini – ha spiegato che saranno spazi di primo livello, con assistenza medica h24 e accoglienza per qualsiasi tipo di paziente subacuto. Grazie a risorse del Pnrr è in via di completamento la ristrutturazione della Casa di comunità di Carrara dove sarà garantita, attraverso la continuità assistenziale, una presenza medica dalle 8 alle 20". L’intervento della dirigente dell’Asl durante la commissione ha riguardato anche altri fronti aperti e illustrato i vari progetti in corso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sanità: lavori in corso. Cure intermedie a Fossone. Centro aperto 24 ore

