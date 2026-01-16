La commissione Sanità del Consiglio regionale del Lazio ha confermato Fabrizio D’Alba come direttore generale del policlinico Umberto I di Roma. La decisione, presa sotto la presidenza della consigliera Alessia Savo, garantisce la continuità gestionale dell’ospedale. La conferma di D’Alba rappresenta un passo importante per la stabilità e l’efficienza del presidio sanitario nel contesto regionale.

La commissione Sanità del Consiglio regionale del Lazio, sotto la presidenza della consigliera di Fratelli d’Italia, Alessia Savo, ha ufficialmente confermato Fabrizio D’Alba nel suo ruolo di direttore generale del policlinico Umberto I di Roma. D’Alba, che ricopre la direzione dell’importante ospedale romano dal 2021, vanta una lunga e consolidata carriera all’interno di diverse aziende sanitarie operanti nella regione Lazio. In merito a questa decisione, l’opposizione ha scelto di astenersi, come ha chiarito il consigliere del Partito Democratico, Salvatore La Penna, il quale ha comunque espresso un certo apprezzamento per “la continuità della scelta con la passata amministrazione”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Sanita’: Fabrizio D’Alba confermato direttore Umberto I Roma, ok commissione Lazio

Leggi anche: Sanita’: Rocca, progetto nuovo Umberto I Roma e’ svolta storica

Leggi anche: Roma: Atac presenta nuovo presidente e direttore generale in Commissione capitolina

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Fabrizio D'Alba confermato alla guida del policlinico Umberto I Via libera dalla commissione Sanità: sarà direttore generale dell’ospedale per altri tre anni Leggi la notizia ow.ly/7xck50XXlrr #PoliclinicoUmbertoI #DirettoreGenerale #FabrizioDAlba #S x.com

Rossini TV. . SANITA': BIANCANI SOLLECITA LA REGIONE SULL EX MANICOMIO, BALDELLI: "LAVOREREMO INSIEME" - facebook.com facebook