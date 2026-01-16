Sanità diagnosi precoce grazie alla terapia genica | ecco i segreti dell?Rna

I recenti progressi nella terapia genica, in particolare con i farmaci a RNA, rappresentano un passo importante per la diagnosi precoce e il trattamento di diverse patologie. I risultati dei primi tre anni di ricerca condotti presso l'area ricerca del CNR di Napoli, presentati ieri, evidenziano come questa tecnologia possa contribuire a migliorare le strategie sanitarie. Un approfondimento che apre nuove prospettive nel settore della salute e della medicina personalizzata.

Farmaci a Rna: presentati ieri a Napoli, preso l’area ricerca di Napoli del Cnr, in via Pietro Castellino, i risultati dei primi tre anni di ricerca condotti nell’ambito della rete (Spoke 6) partenopea del Centro nazionale per la Terapia genica con farmaci a Rna. Riflettori accesi sui risultati ottenuti e le prospettive di sviluppo di questa innovativa linee di studio che punta alla diagnosi e cura di molte malattie in diversificati ambiti clinici. Lo Spoke 6 del progetto - coordinato dal professor Giuseppe Biamonti, dirigente di ricerca del CNR presso l’Istituto di Genetica molecolare a Pavia, già direttore dell’Istituto per la Ricerca e l’Innovazione biomedica (IRIB) del CNR di Palermo - è uno dei cinque finanziati dai fondi Ue attinti al Pnrr, con 11 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

