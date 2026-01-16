Sanità a Sacile il sindaco | Facile criticare ma i continui attacchi penalizzano il lavoro del personale

Il sindaco di Sacile ha sottolineato come le critiche rivolte alla sanità locale siano spesso superficiali e dannose. Egli invita a considerare le sfide quotidiane affrontate dal personale sanitario, evidenziando che, sebbene sia facile criticare, il vero impegno consiste nel comprendere le complessità e lavorare per migliorare i servizi offerti alla comunità. Un appello alla responsabilità e al rispetto nel dibattito pubblico sulla sanità.

