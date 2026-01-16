San Vito ecco il nuovo Centro Polifunzionale per le famiglie

A San Vito sono stati completati i lavori del nuovo Centro Polifunzionale per le Famiglie. Nei prossimi mesi la struttura sarà operativa, previa definizione del percorso amministrativo per l’individuazione del soggetto gestore. Questa iniziativa mira a offrire uno spazio dedicato ai servizi familiari, contribuendo allo sviluppo della comunità locale.

