San Gregorio fa gol | dopo i lavori di riqualificazione la struttura sportiva torna a disposizione

Il campo sportivo "Pierino Lordi" è stato restituito alla comunità sportiva di San Gregorio Magno, dopo un importante lavoro di riqualificazione, finanziato con il fondo Sport e Periferie. L'inaugurazioneSi è tenuta la cerimonia di inaugurazione che ha visto la numerosa partecipazione, non solo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Leggi anche: San Gregorio, inaugurata la struttura che ospiterà il micronido

Leggi anche: A San Gregorio Armeno la Chiesa di San Lorenzo Maggiore liberata dalle impalcature dopo 20 anni

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Il San Gregorio si rinforza: ufficiale l'arrivo di Fermo; A San Gregorio Armeno spunta Moreo. Una statuina nerazzurra per l’attaccante del Pisa; Promozione/A, la Rosetana tiene botta all'Avezzano; Promozione Abruzzo/A, il programma della 18^ giornata.

QUANTI BONUS HA PORTATO LA JUVE STASERA Da Di Gregorio a David, passando per Bremer, Kaulu, Miretti, Mckennie e... Yildiz. L'unica nota dolceamara è il turco che segna su ribattuta dopo aver sbagliato un rigore, Chi avete di questi 4 #fanta - facebook.com facebook

11' Destro di Dybala dopo una giocata nello stretto, reattivo Di Gregorio LIVE #JuventusRoma 0-0 #ASRoma #SerieAEnilive x.com