San Gregorio fa gol | dopo i lavori di riqualificazione la struttura sportiva torna a disposizione

Da salernotoday.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il campo sportivo "Pierino Lordi" è stato restituito alla comunità sportiva di San Gregorio Magno, dopo un importante lavoro di riqualificazione, finanziato con il fondo Sport e Periferie. L'inaugurazioneSi è tenuta la cerimonia di inaugurazione che ha visto la numerosa partecipazione, non solo. 🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

Leggi anche: San Gregorio, inaugurata la struttura che ospiterà il micronido

Leggi anche: A San Gregorio Armeno la Chiesa di San Lorenzo Maggiore liberata dalle impalcature dopo 20 anni

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Il San Gregorio si rinforza: ufficiale l'arrivo di Fermo; A San Gregorio Armeno spunta Moreo. Una statuina nerazzurra per l’attaccante del Pisa; Promozione/A, la Rosetana tiene botta all'Avezzano; Promozione Abruzzo/A, il programma della 18^ giornata.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.