San Giovanni a Teduccio palo travolto da albero | mai rimosso in 3 mesi ora è una discarica illegale
A San Giovanni a Teduccio, un palo travolto da un albero, ancora presente dopo tre mesi, è diventato una discarica illegale. Nonostante il crollo e le segnalazioni, la rimozione non è avvenuta, lasciando l’area abbandonata e sporca. Questa situazione evidenzia problemi di gestione e manutenzione del territorio, con conseguenze sulla sicurezza e sul decoro urbano.
Tempo di lettura: 2 minuti Un albero cade, travolge un palo, dove sono installate telecamere. Risultato: a tre mesi dal crollo, è tutto ancora lì, nel frattempo sommerso da rifiuti. Siamo a San Giovanni a Teduccio, in piazza San Giovanni Battista. Degrado chiama degrado, in un singolare effetto domino. A denunciarlo è Enzo Morreale del Comitato Civico San Giovanni. “ Sono passati circa tre mesi ma – spiega l’attivista sui social – il grande palo di metallo travolto dall’impatto — sul quale erano installate alcune telecamere — è ancora a terra”. L’albero è venuto giù durante una bomba d’acqua. L’area, transennata dopo l’incidente, “si è nel tempo trasformata in un punto di abbandono dei rifiuti” spiega Morreale, postando le foto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: Napoli Est, San Giovanni a Teduccio ritrova il mare: da domani la bonifica dell’ultimo lotto degli arenili
Leggi anche: Vandalizzato il centro Asterix a San Giovanni a Teduccio
Napoli, marciapiedi di San Giovanni fuori uso per il palo dimenticato da due mesi.
Napoli, marciapiedi di San Giovanni fuori uso per il palo "dimenticato" da due mesi - limits e zero decoro a San Giovanni a Teduccio, nella zona orientale di Napoli dove, da diverse settimane, resta a terra un grosso palo circondato dai rifiuti. msn.com
San Giovanni a Teduccio, i residenti esultano: «Giovani, cultura e turisti manca solo la spiaggia» - Antico e nuovissimo, con i palazzi nobili e le case popolari, con la Apple e Taverna ... ilmattino.it
Inizia la bonifica dell’ultimo arenile di San Giovanni a Teduccio. Il Comune: “Pronti in estate 2026” - Avviata la bonifica dell’ultimo lotto degli arenili di San Giovanni a Teduccio. msn.com
SAN GIOVANNI A TEDUCCIO, MARIANNA NASCE IN CASA GRAZIE A UNA VICINA Benvenuta al mondo Marianna Marianna, 2 chili e 670 grammi, è nata in casa sul divano, senza medici né ostetriche, con l’aiuto di Elisabetta, una vicina di 50 anni. Poco pri - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.