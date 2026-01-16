San Giovanni a Teduccio palo travolto da albero | mai rimosso in 3 mesi ora è una discarica illegale

A San Giovanni a Teduccio, un palo travolto da un albero, ancora presente dopo tre mesi, è diventato una discarica illegale. Nonostante il crollo e le segnalazioni, la rimozione non è avvenuta, lasciando l’area abbandonata e sporca. Questa situazione evidenzia problemi di gestione e manutenzione del territorio, con conseguenze sulla sicurezza e sul decoro urbano.

Tempo di lettura: 2 minuti Un albero cade, travolge un palo, dove sono installate telecamere. Risultato: a tre mesi dal crollo, è tutto ancora lì, nel frattempo sommerso da rifiuti. Siamo a San Giovanni a Teduccio, in piazza San Giovanni Battista. Degrado chiama degrado, in un singolare effetto domino. A denunciarlo è Enzo Morreale del Comitato Civico San Giovanni. " Sono passati circa tre mesi ma – spiega l'attivista sui social – il grande palo di metallo travolto dall'impatto — sul quale erano installate alcune telecamere — è ancora a terra". L'albero è venuto giù durante una bomba d'acqua. L'area, transennata dopo l'incidente, "si è nel tempo trasformata in un punto di abbandono dei rifiuti" spiega Morreale, postando le foto.

