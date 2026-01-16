San Domenico i nuovi appartamenti saranno pronti tra pochi mesi

I lavori del cantiere Pinqua nel quartiere San Domenico a Udine stanno proseguendo secondo il cronoprogramma previsto. I nuovi appartamenti, parte di un importante progetto di rigenerazione urbana finanziato dal Pnrr, saranno pronti tra pochi mesi. Questa iniziativa contribuisce alla riqualificazione del quartiere, offrendo soluzioni abitative moderne e sostenibili per la comunità locale.

Procedono spediti e in linea con i tempi i lavori del cantiere Pinqua nel quartiere San Domenico, uno dei principali interventi di rigenerazione urbana finanziati dal Pnrr nella città di Udine. Oggi il sindaco Alberto Felice De Toni, accompagnato dall'assessore alle politiche abitative per l'edilizia sociale Andrea Zini, ha fatto visita al cantiere per un aggiornamento sui lavori. L'amministrazione comunale ha potuto verificare lo stato di avanzamento delle opere strutturali, edili e impiantistiche del nuovo complesso di edilizia residenziale pubblica, che, al ritmo attuale, vedrà i lavori conclusi nella primavera del 2026, nel rispetto delle tempistiche del Pnrr.

