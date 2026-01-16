Sampdoria-Entella 1-1 | blucerchiati raggiunti da Parodi fischi al Ferraris

Il match tra Sampdoria e Entella si è concluso con un pareggio 1-1, con il gol di Cherubini che aveva inizialmente portato avanti i blucerchiati. La partita, caratterizzata da intensità e molte interruzioni, ha visto i liguri raggiunti da Parodi nel finale. Un risultato che ha suscitato delusi fischi dai tifosi allo stadio Ferraris, evidenziando le difficoltà di una squadra incapace di imporre il proprio gioco.

La Sampdoria non va oltre il pareggio nel derby contro l'Entella. Una gara maschia e molto spezzettata, in cui non basta il bel goal di Cherubini al 34' per portare a casa il bottino pieno, poche idee e zero gioco per la squadra di Gregucci e Foti, che non riesce nemmeno a essere cinica. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Sampdoria-Mantova 0-1: Ruocco spinge i blucerchiati all'inferno, fischi al Ferraris Leggi anche: Navette speciali per Sampdoria - Entella allo stadio Ferraris La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Sampdoria - Virtus Entella in Diretta Streaming | IT; Sampdoria-Entella, probabili formazioni: le scelte per il derby salvezza; Le partite di oggi: Pisa-Atalanta, Sampdoria-Entella e poi Liga, Bundesliga e Ligue 1; Comincia il girone di ritorno con Sampdoria-Entella. Pagelle Sampdoria-Virtus Entella 1-1: Cherubini sprint, Parodi cuore di capitano. Coda e Franzoni, polveri bagnate - 1: finisce in parità il derby valido per la ventesima giornata di Serie B, gol di Cherubini nel primo tempo e Parodi nella ripresa ... sport.virgilio.it

Sampdoria-Virtus Entella 1-1: cronaca e tabellino della partita - Mezzoni (85' Alborghetti), Nichetti (65' Squizzato), Karic, Di Mario (65' Bariti) - telenord.it

Sampdoria Virtus Entella LIVE 1-1: il quarto uomo segnala cinque minuti di recupero - Sampdoria Virtus Entella: i ragazzi di Angelo Gregucci scendono in campo per il 20° turno del campionato di Serie BKT 2025/26. sampnews24.com

SERIE B, SI RIPARTE STASERA DAL DERBY SAMPDORIA-ENTELLA. GRANDE SFIDA MONZA-FROSINONE di Redazione ForzaPalermo.it Riparte stasera la Serie B con la giornata 20, una delle più interessanti per le partite che propone. La prima di quest - facebook.com facebook

Sampdoria, vietato sbagliare con l'Entella. Gregucci alla vigilia del derby: "Snodo cruciale per il futuro. Dobbiamo cambiare la rotta, non sistema di gioco" x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.