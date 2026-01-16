Samb | salutano Vesprini Tataranni e Iaiunese

La Sambenzio comunica ufficialmente le uscite dei giovani calciatori Vesprini, trasferito al Giulianova, e Tataranni, approdato al Notaresco, entrambe in prestito. Inoltre, Cristian Iaiunese lascia la società. Questi cambiamenti fanno parte della strategia di rinnovamento del club, che si concentra sullo sviluppo dei giovani talenti e sulla riorganizzazione della rosa per la prossima stagione.

Dopo l’ufficializzazione delle cessioni in prestito dei giovani Vesprini al Giulianova e Tataranni al Notaresco, anche Cristian Iaiunese lascia la Samb. L’ esperienza in rossoblù del centravanti classe 2006 si chiude con un gol all’attivo, realizzato in campionato contro la Juventus Next Gen. Nel corso della stagione 202526 con la maglia della Samb, Iaiunese ha collezionato sei presenze complessive, cinque in campionato e una in Coppa Italia, nella sfida disputata contro l’Union Brescia, per poco più di trentatre minuti di gioco disputati. Passa alla formazione toscana del Terranuova Traiana dove lo scorso anno mise a segno 10 reti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

