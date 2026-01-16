Salvo Sottile torno al martedì per raccontare i Far West d' Italia

Salvo Sottile ritorna il martedì con un approfondimento sui grandi Far West italiani. In questa nuova collocazione, il programma si propone di esplorare storie e territori poco conosciuti, offrendo uno sguardo autentico e diretto su zone spesso considerate marginali. Un appuntamento per chi desidera conoscere le peculiarità di queste aree e le loro storie, in modo chiaro e sobrio.

"Torniamo in una collocazione nuova che ci sembra più coerente con il tipo di racconto che vogliamo proporre, che è quello dei grandi Far West d'Italia. Ce ne sono tantissimi e cercheremo di raccontarli alla nostra maniera". Salvo Sottile torna da martedì 20 gennaio in prima serata su Rai3 con ulteriori undici puntate di Far West, dopo le undici andate in onda il venerdì nella seconda parte dell'anno passato. "L'inchiesta resta il nostro core business, cioè la cosa principale su cui puntiamo, ma ci sembra giusto andare in onda in un altro giorno, all'inizio della settimana - spiega all'ANSA il giornalista -.

