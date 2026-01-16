Salvini | Il commissario per il Ponte sullo Stretto è uno ed è Ciucci l’ho nominato io per accelerare

Il ministro Salvini ha annunciato che il commissario incaricato per il Ponte sullo Stretto è Ciucci, nominato per favorire l’accelerazione dei lavori. Il progetto, gestito attraverso una società interamente pubblica, mira a garantire un intervento rapido e trasparente. Questa nomina rappresenta un passo importante nel percorso di realizzazione dell’opera, che rimane prioritaria per lo sviluppo infrastrutturale del paese.

«Il commissario è uno ed è Ciucci. Stretto di Messina è pubblica, una società totalmente pubblica, al 100% pubblica. L’ho nominato io per accelerare e rispondere alle richieste della Corte dei Conti e per fare coordinamento con tutti gli organi coinvolti». Lo ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine del sopralluogo tecnico presso il cantiere di risanamento e riqualificazione degli edifici Aler a Milano, rispondendo a una domanda sul possibile conflitto d’interesse nella nomina di Pietro Ciucci a commissario per il Ponte sullo Stretto. «Quello che è l’amministratore di una società pubblica e diventa anche commissario pubblico per fare il Ponte sullo Stretto di Messina che è un’opera pubblica, pagata interamente dal denaro pubblico e gestita dal pubblico, quindi i privati proprio non c'entrano nulla col ponte con lo Stretto e con niente». 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Salvini: "Il commissario per il Ponte sullo Stretto è uno ed è Ciucci, l’ho nominato io per accelerare" Leggi anche: Ponte, Salvini rivendica il commissariamento: "Ciucci l'ho nominato io per accelerare l'iter" Leggi anche: Ponte sullo Stretto, Ciucci possibile commissario? M5S insorge: “Nomina lunare e inaccettabile” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Ponte, l’escamotage di Salvini: nomina commissario straordinario l’ad della società Stretto di Messina; Due commissari per fare il ponte sullo Stretto di Messina: la scelta del governo fa discutere; Un commissario per il Ponte sullo Stretto?; Ponte sullo Stretto, Ciucci possibile commissario? L'opposizione insorge: “Nomina lunare e inaccettabile”. Salvini, 'Ciucci commissario per Ponte l'ho nominato io per accelerare' - Stretto di Messina è pubblica, una società totalmente pubblica, al 100% pubblica. msn.com

