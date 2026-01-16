Salvini calma le acque | In settimana vedrò Vannacci tra lui e la Lega non c' è rottura | GUARDA

Matteo Salvini ha rassicurato sulla tenuta della Lega, precisando che incontrerà Roberto Vannacci questa settimana e che non ci sono rotture tra il partito e il generale. Ha inoltre commentato le voci sul fondamento di un nuovo partito, sottolineando come si tratti di discussioni che durano da anni senza risultati concreti. La situazione rimane sotto controllo, senza segnali di crisi interna.

"Tra Roberto Vannacci è la Lega non c'è rottura, lo vedrò in settimana. Un partito fondato dal Generale? Si parla di tante cose da dieci anni e non se n'è mai realizzata una". Così il Ministro dei Trasporti e Vicepremier, Matteo Salvini risponde sui presunti attriti all'interno del Carroccio, parlando a Milano a margine di un sopralluogo alle case Aler. "Tra capitano e generale ne rimarrà uno solo? No, c'è posto per capitani e generali, ma soprattutto per la truppa - ha proseguito Salvini -. La forza della Lega è la squadra. Sono le decine di migliaia di persone che fanno la Lega, quindi non un capitano e un generale, vince sempre la squadra".

