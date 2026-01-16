Salveremo il mondo prima dell’alba | quando il limite serve a ritrovare l’umano
In un mondo che spesso appare distante dai valori di solidarietà e umanità, Bergamo si presenta come uno specchio di questa realtà. Tra paradossi e situazioni grottesche, emerge la necessità di riscoprire il vero senso dell’umanità. Questa riflessione invita a considerare come i limiti possano servire a ritrovare l’essenza umana, spesso nascosta dietro comportamenti meschini ed egoistici.
Bergamo. Un’umanità meschina ed egocentrica, mostrata attraverso il paradosso ed il grottesco di una realtà deformata. Un’umanità però profondamente contemporanea, quella raccontata dalla compagnia Carrozzeria Orfeo nel suo “Salveremo il mondo prima dell’alba” (una coproduzione Marche Teatro, Teatro dell’Elfo, Teatro Nazionale di Genova e Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini), messo in scena giovedì 15 gennaio al Teatro Sociale, all’interno della rassegna Altri Percorsi della Fondazione Teatro Donizetti. La compagnia mantovana mantiene il proprio sguardo cinico, spostandone però la prospettiva dalla miseria delle periferie allo spazio (con la regia di Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti e Alessandro Tedeschi ), punto di vista privilegiato dal quale indagare (dall’esterno) le storture della nostra società. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
