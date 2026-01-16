Salto con gli sci boato azzurro in Giappone | sorpresa Bresadola

In Giappone, a Sapporo, si sono svolte le competizioni di salto con gli sci, segnando un momento importante per gli atleti italiani. Bresadola ha ottenuto un risultato positivo, contribuendo a rafforzare la presenza azzurra in questa disciplina. L’evento si inserisce nel contesto di un’importante stagione sportiva, evidenziando l’impegno e la crescita degli atleti italiani nel panorama internazionale.

In quel di Sapporo, in Giappone, si scrive un pezzettino di storia del salto con gli sci. Il grande protagonista di giornata, come da attese, è Ryoyu Kobayashi. L'idolo di casa vola fino ai 139 metri con 140.8 punti davanti all'altro big di giornata, lo sloveno Domen Prevc, che sta dominando la stagione. Entrambi qualificati, ovviamente. Alle loro spalle, la tradizione austriaca si fa sentire con un quartetto di connazionali: Stephan Embacher si ferma a un buon 130, Daniel Tschofenig poco dietro a 128.9, seguono Jan Hoerl a 127.3 e Stefan Kraft a 123.9.

