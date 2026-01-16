Salerno si dimette il sindaco Vincenzo Napoli | sullo sfondo l’ipotesi De Luca

A Salerno, il sindaco Vincenzo Napoli si dimette, con effetto previsto tra 20 giorni, in seguito a cambiamenti nel panorama politico locale. Le dimissioni portano alla nomina di un commissario straordinario e alimentano discussioni su un possibile ritorno di Vincenzo De Luca alla guida della città. La situazione richiede attenzione e monitoraggio per comprendere gli sviluppi futuri del governo cittadino.

Il primo cittadino lascia dopo il mutamento degli scenari politici. Le dimissioni diventeranno effettive tra 20 giorni e aprono la strada al commissariamento del Comune, mentre in città si parla di un possibile ritorno di Vincenzo De Luca. Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha rassegnato ufficialmente le dimissioni. Poco prima delle 13:30, il primo cittadino ha consegnato alla segretaria generale la lettera con cui ha formalizzato la sua decisione. Alle 12, prima di ratificare le dimissioni, Napoli ha comunque presieduto il Consiglio provinciale, ruolo che ricopre anche come presidente della Provincia, conferendo le deleghe ai consiglieri neo eletti.

