Salerno sequestro da oltre 14 milioni di euro a una società di trasporti per crediti edilizi inesistenti

A Salerno, è stato eseguito un sequestro di oltre 14 milioni di euro a una società di trasporti, coinvolta in un’indagine per crediti edilizi inesistenti. Cinque persone, tra amministratori e consulenti, sono state poste sotto indagine per aver utilizzato crediti fiscali non validi, ottenendo compensazioni fiscali fraudolente. L’operazione mira a far luce su pratiche illecite nel settore edilizio e fiscale, rafforzando i controlli contro frodi di questo tipo.

Indagate cinque persone tra amministratori e consulenti per l’utilizzo di crediti edilizi inesistenti, con compensazioni fiscali per oltre 14 milioni di euro. La Guardia di Finanza di Salerno ha disposto un maxi sequestro patrimoniale nei confronti di una società salernitana operante nel settore del trasporto merci su strada, per un valore complessivo di 14.168.471,21 euro. Il provvedimento riguarda denaro, crediti fiscali e beni nella disponibilità della società, riconducibili a crediti d’imposta inesistenti utilizzati per compensare le imposte dovute negli anni 2022 e 2023. Dalle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Salerno, sarebbero emerse responsabilità sia del rappresentante legale della società, sia dell’amministratore di fatto e del responsabile amministrativo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Salerno, sequestro da oltre 14 milioni di euro a una società di trasporti per crediti edilizi inesistenti Leggi anche: Frode sui bonus edilizi: sequestro per 14 milioni ad una società di trasporti Leggi anche: Sequestrati oltre 14 milioni di euro per maxi frode fiscale su crediti d’imposta inesistenti a Latina La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Bolzano, “truffe dell’asfalto”: 14 arresti e sequestri per oltre 19 milioni; Polpette preparate con carne in cattivo stato: sequestrati oltre nove quintali di alimenti; Casoria: sequestrate oltre 2 tonnellate di sigarette di contrabbando; Salerno, maxi frode sui bonus edilizi: sequestro da oltre 14 milioni a una società di trasporti. Frode con i bonus fiscali, maxi sequestro da 14 milioni a Salerno - della Guardia di Finanza di Salerno nei confronti di una società salernitana operante nel settore dei trasporti di merce su strada: ... msn.com

Salerno, maxi frode sui bonus edilizi: sequestro da oltre 14 milioni a una società di trasporti - Un sequestro preventivo da oltre 14 milioni di euro è stato eseguito dalla Guardia di Finanza di Salerno nei confronti di una società salernitana operante nel ... cronachedellacampania.it

Maxi sequestro a Salerno: frode sui bonus edilizi per oltre 14 milioni di euro - Società di trasporti accusata di aver compensato debiti tributari con crediti d'imposta inesistenti, coinvolgendo prestanome e consulenti in un complesso sistema di riciclaggio fiscale ... infocilento.it

Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Il 17enne, al termine degli accertamenti, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.