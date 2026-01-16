Salerno nessuna notizia di Giuseppe da due giorni Il caso a Chi l' ha visto?
A Salerno sono trascorsi due giorni senza notizie di Giuseppe Adinolfi, 38 anni, scomparso dalla mattina di martedì 13 gennaio 2026. La sua scomparsa ha suscitato preoccupazione tra familiari e amici. Questa vicenda è al centro dell’attenzione anche nel programma
Sono ore di grande apprensione a Salerno per la scomparsa di Giuseppe Adinolfi, 38 anni, di cui non si hanno più notizie dalla mattina di martedì 13 gennaio 2026. L’uomo viveva con i genitori nel capoluogo e si è allontanato da casa alle prime luci dell’alba, facendo perdere completamente le. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Scomparsa Giuseppe Adinolfi, continuano le ricerche: Potrebbe essere diretto a Torino; Giuseppe Adinolfi scomparso da Salerno: 'Ha 38 anni, aiutateci a trovarlo'; Salerno: ore d'ansia per Giuseppe: scomparso da 24 ore
