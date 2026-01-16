Salerno nessuna notizia di Giuseppe da due giorni Il caso a Chi l' ha visto?

A Salerno sono trascorsi due giorni senza notizie di Giuseppe Adinolfi, 38 anni, scomparso dalla mattina di martedì 13 gennaio 2026. La sua scomparsa ha suscitato preoccupazione tra familiari e amici. Questa vicenda è al centro dell’attenzione anche nel programma

Salerno, scomparso Giuseppe Adinolfi: appello urgente della famiglia - La famiglia, non riuscendo più a mettersi in contatto con lui e con il telefono che risulta spento, vive ore di forte apprensione. agro24.it

Salernitana, il Casarano blinda Chiricò: "Nessuna trattativa, resta con noi" #Salerno - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.