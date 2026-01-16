Il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, annuncia le dimissioni per riprendere immediatamente il suo ruolo di primo cittadino, a breve distanza dal suo incarico di presidente della Regione Campania. Con un ritorno già pianificato, De Luca si prepara a ricoprire nuovamente la carica di sindaco, segnando un nuovo capitolo nella sua lunga esperienza amministrativa.

Neanche il tempo di lasciare la presidenza della Regione Campania a Roberto Fico che Vincenzo De Luca è già subito pronto a ritornare, per la quinta volta, sindaco di Salerno. Tutto frutto delle dimissioni anticipate dell'attuale sindaco della città campana, Enzo Napoli, che annunciato il suo addio da primo cittadino con un anno di anticipo rispetto alla scadenza naturale del suo secondo (e ultimo) mandato consecutivo. Una volta protocollate, come previsto dal Testo unico per gli enti locali, trascorreranno venti giorni prima che le sue dimissioni queste efficaci e irrevocabili, con conseguente scioglimento del consiglio comunale - nonchè decadenza dell'incarico di presidente della provincia - e nomina di un commissario da parte del prefetto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Salerno, il sindaco si dimette, De Luca torna subito in sella

Leggi anche: Si dimette il sindaco di Salerno e torna Vincenzo De Luca: si ricandida per la quinta volta

Leggi anche: Salerno, si dimette il sindaco Vincenzo Napoli: sullo sfondo l’ipotesi De Luca

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Vincenzo Napoli si dimette da sindaco di Salerno ma prima convoca il Consiglio Provinciale; COMUNE DI SALERNO, IL SINDACO NAPOLI SI DIMETTE IL 19 GENNAIO: ALLA PROVINCIA GUZZO VICEPRESIDENTE; Vincenzo Napoli si dimette da sindaco di Salerno e convoca il Consiglio Provinciale; A meno di due anni dall'elezione Soave si dimette da sindaco di San Bonifacio.

Salerno, il sindaco Napoli si dimette e apparecchia la tavola per il ritorno di Vincenzo De Luca - A Salerno la tavola è apparecchiata per il ritorno di Vincenzo De Luca ed il sindaco Vincenzo Napoli ha già buttato gli spaghetti. ilfattoquotidiano.it