Salerno De Luca pronto a ricandidarsi Il sindaco Vincenzo Napoli si è dimesso

Vincenzo De Luca pronto a ricandidarsi come sindaco di Salerno. Vincenzo Napoli, infatti, si è dimesso dalla carica di primo cittadino, un anno prima della scadenza del suo secondo mandato consecutivo alla guida di Palazzo di Città. I salernitani sono chiamati a votare in primavera. La decisione, già nell’aria da diversi giorni e annunciata questa mattina dallo stesso Napoli agli assessori nella riunione di giunta comunale, è stata formalizzata dopo la prima seduta del nuovo Consiglio provinciale. Protocollate le dimissioni, trascorreranno venti giorni prima che queste diventino efficaci e irrevocabili, con conseguente scioglimento del Consiglio comunale e nomina di un commissario da parte del prefetto, secondo quanto previsto dall’articolo 53 del Tuel. 🔗 Leggi su Lapresse.it

