Salernitana con i tre attaccanti e il dubbio Golemic | Raffaele sfida l' Atalanta U23

Salernitana si prepara alla sfida contro l'Atalanta U23, con la conferma di Molina e Ferrari tra i convocati. Ferrari partirà titolare a Caravaggio, mentre Golemic resta in dubbio per la partita di domenica alle 12. La formazione granata si presenta con tre attaccanti, in un equilibrio da definire in vista dell'incontro.

Juan Ignacio Molina c'è e Ferrari pure. Quest'ultimo avrà la precedenza a Caravaggio: contro l'Atalanta Under 23, domenica alle 12.30, dovrà guarire in fretta dal mal di gol che lo ha bloccato sul dischetto del calcio di rigore, all'Arechi contro il Cosenza. E' probabile che Raffaele immagini staffetta tra i centravanti argentini, nati entrambi a Rosario. In avanti, il tridente granata, in ossequio ad un modulo più spregiudicato, sarà completato da Achik e Ferraris, quest'ultimo in vantaggio su Liguori. Nell'allenamento pomeridiano di giovedì, il difensore serbo ha volto la prima parte di lavoro con i compagni ma poi ha continuato a svolgere esercizi di potenziamento, mentre gli altri calciatori granata erano impegnati in prove tattiche. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

