Salernitana con i tre attaccanti e il dubbio Golemic | Raffaele sfida l' Atalana U23

La Salernitana si prepara alla sfida contro l’Atalanta U23, in programma domenica alle 12 a Caravaggio. La formazione granata dovrebbe scendere in campo con tre attaccanti, mentre resta da definire il ruolo di Golemic. Juan Ignacio Molina e Ferrari sono disponibili, con quest’ultimo favorito per il ruolo di attaccante. La partita rappresenta un importante banco di prova in vista delle prossime sfide di campionato.

Juan Ignacio Molina c'è e Ferrari pure. Quest'ultimo avrà la precedenza a Caravaggio: contro l'Atalanta Under 23, domenica alle 12.30, dovrà guarire in fretta dal mal di gol che lo ha bloccato sul dischetto del calcio di rigore, all'Arechi contro il Cosenza. E' probabile che Raffaele immagini staffetta tra i centravanti argentini, nati entrambi a Rosario. In avanti, il tridente granata, in ossequio ad un modulo più spregiudicato, sarà completato da Achik e Ferraris, quest'ultimo in vantaggio su Liguori. Nell'allenamento pomeridiano di giovedì, il difensore serbo ha volto la prima parte di lavoro con i compagni ma poi ha continuato a svolgere esercizi di potenziamento, mentre gli altri calciatori granata erano impegnati in prove tattiche. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

