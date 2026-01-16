La sala d’aspetto della stazione di Morbegno, preparata ma ancora chiusa, attende l’apertura in vista dei prossimi Giochi olimpici invernali. Da quattro mesi, i bagni chimici sostituiscono i servizi tradizionali, mentre i lavori infrastrutturali continuano. Con l’arrivo imminente dell’evento, l’edificio si prepara a un nuovo inizio, rappresentando un passo importante per la mobilità locale e l’accoglienza di visitatori e atleti.

Lavori in stazione. All’avvio dei Giochi olimpici invernali manca ormai davvero soltanto una manciata di giorni e “mettersi il vestito della festa“ varrebbe anche per l’edificio da cui a Morbegno si accede ai binari. C’è però un problema non da poco: da sei mesi la sala d’aspetto, dove gli interventi previsti sono stati peraltro ormai da tempo ultimati, è ancora chiusa. "Si attende il funzionario collaudatore", è stato risposto a un perplesso viaggiatore che una mattina della scorsa settimana, quando il gelo di avvio gennaio si è fatto sentire, con parecchi gradi sotto lo zero si trovava sulla banchina ad attendere il proprio convoglio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sala d’aspetto pronta ma chiusa. E da quattro mesi bagni chimici

