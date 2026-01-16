Sagra della Bruschetta di Casaprota 2026 | l’oro della Sabina

La Sagra della Bruschetta di Casaprota 2026 celebra la tradizione culinaria della Sabina con la sua 63ª edizione e la 21ª Mostra Mercato del Prodotto Tipico. L’evento si svolgerà a Casaprota (Rieti) il 24 e 25 gennaio, offrendo l’opportunità di scoprire i sapori autentici del territorio e di conoscere le produzioni locali. Un appuntamento da non perdere per gli amanti della cultura gastronomica e delle tradizioni rurali.

Cosa: 63ª Sagra della Bruschetta e 21ª Mostra Mercato del Prodotto Tipico.. Dove e Quando: Casaprota (Rieti), sabato 24 e domenica 25 gennaio 2026.. Perché: Un appuntamento storico per degustare l’olio extravergine d’oliva appena franto tra tradizioni contadine, musica e folklore.. Il borgo di Casaprota si prepara a rinnovare uno dei riti gastronomici più longevi e sentiti dell’intero Lazio. Con l’arrivo del penultimo weekend di gennaio, il piccolo centro della Sabina accende i motori della Sagra della Bruschetta, un evento che quest’anno taglia il prestigioso traguardo della sessantatreesima edizione. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Sagra della Bruschetta di Casaprota 2026: l’oro della Sabina Leggi anche: Sagra della bruschetta a Casaprota Leggi anche: Sant’Andrea tra fede e folklore: tre paesi della Tuscia e della Sabina uniti dalla tradizione La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Sagra della bruschetta a Casaprota; Casaprota (RI), Sagra della Bruschetta; Le sagre di gennaio nel Lazio; Festa di S. Antonio Abate - Cropalati • dal 08 al 18 gennaio 2026. Casaprota celebra l’oro della Sabina: torna la Sagra della Bruschetta - NewTuscia – CASAPROTA – Casaprota si prepara ad accendere l’inverno sabino con uno degli appuntamenti gastronomici più attesi del territorio: la Sagra della Bruschetta, in programma sabato 24 e domen ... newtuscia.it

Dal sapore intenso e aromatico, l’olio del borgo in provincia di Rieti sarà proposto ai visitatori sul pane artigianale passato sulla brace - I borghi della Sabina, splendido territorio alle porte di Roma, custodiscono gelosamente i segreti del loro oro verde, un olio extravergine di oliva di altissima qualità. notizie.tiscali.it

A Casaprota torna la Sagra della Bruschetta, la “festa più festa dell’anno” - E’ dal lontano 1962 che Casaprota, antico borgo della provincia di Rieti appartenuto all’Abbazia di Farfa, festeggia ogni anno il suo prodotto di punta. notizie.tiscali.it

Sagra della bruschetta a Casaprota ift.tt/yaxpPWY x.com

Casaprota (RI) - "Sagra della Bruschetta e Mostra-Mercato del Prodotto Tipico" 24-25 Gennaio 2026 https://www.viaggiesagre.it/sagre/lazio/gennaio/Casaprota.html . . . #casaprota #bruschetta #olioevo #olioextravergine #olioextraverginedioliva #olioextraverg - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.