Sabato i funerali della piccola Anita morta a soli due mesi

Sabato si terranno i funerali di Anita, una bambina di soli due mesi. I medici hanno fatto tutto il possibile per salvarla, sostenuti dall’affetto e dalla vicinanza di una famiglia che ha mantenuto viva la speranza. Un momento di commozione e di ricordo per una vita troppo breve, che lascia un segno profondo in chi l’ha conosciuta.

