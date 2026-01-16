Sabato i funerali della piccola Anita morta a soli due mesi
Sabato si terranno i funerali di Anita, una bambina di soli due mesi. I medici hanno fatto tutto il possibile per salvarla, sostenuti dall’affetto e dalla vicinanza di una famiglia che ha mantenuto viva la speranza. Un momento di commozione e di ricordo per una vita troppo breve, che lascia un segno profondo in chi l’ha conosciuta.
I medici hanno fatto tutto il possibile per salvarle la vita, trovando tutto il sostegno nella forza di una famiglia che non ha mai perso la speranza. Nonostante l’impegno dei sanitari degli ospedali di Udine e Treviso, Anita Zanier non ce l’ha fatta: si è spenta lunedì 12 gennaio a soli due mesi. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Leggi anche: Matilde Lurci, sabato i funerali della 16enne morta in un incidente a Formello
Leggi anche: La piccola Lucia morta sull’A5 a due mesi: indagato il conducente del furgone, tre i punti ancora oscuri
L'ex imprenditore di Malo, 69 anni, è stato trovato riverso sul divano di casa dalla moglie. Sabato i funerali in duomo. - facebook.com facebook
Mamma e figlia morte a Campobasso per intossicazione alimentare, sabato i funerali x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.