Sandro Sabatini ha commentato la partita tra Como e Milan, conclusa con il punteggio di 1-3. Secondo l’esperto, il Como ha mostrato momenti di dominio, mentre il Milan ha saputo sfruttare la propria esperienza per ottenere la vittoria. Un’analisi equilibrata che evidenzia gli aspetti principali di una sfida ricca di spunti tecnici e tattici.

"Si parlerà di Milan cinico e spietato, ma è stato il Como a giocare da protagonista la partita. A tratti dominando". Il giornalista Sandro Sabatini parla così di Como-Milan 1-3: "Spesso trovando in Maignan l’unica, decisiva opposizione. Però quel che resta è il risultato, che non è mai casuale né affidato solo al destino. Il Milan ha sofferto e subito, ma ha anche dato una lezione di esperienza e concretezza". Nel suo pezzo per Calciomercato.com, Sabatini ha parlato anche di alcuni singoli rossoneri: "Maignan, con miracoli su Nico Paz e Da Cunha nel primo tempo, più ancora Nico Paz nel secondo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Sabatini: “Il Como a tratti ha dominato. Il Milan ha dato una lezione di esperienza”

Leggi anche: Sabatini non ha dubbi: «Inter Napoli? Conte ha dato una lezione di calcio. Akanji molto deludente, ai nerazzurri servono rinforzi»

Leggi anche: Costacurta: “L’Inter ha dato una lezione al Como, li hanno asfaltati”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Allegri ha ristretto il campo di Fabregas: Como dominante a tratti, ma il Milan gli ha dato una lezione di concretezza e ora tiene testa all'Inter.

Allegri ha ristretto il campo di Fabregas: Como dominante a tratti, ma il Milan gli ha dato una lezione di concretezza e ora tiene testa all'Inter - Fabregas aveva allargato il campo, Allegri l’ha ristretto e nell’imbuto si è infilato tre volte il suo pupillo Rabiot: per trovare il rigore, poi un goal dal centrosinistra e uno dal centrodestra. msn.com