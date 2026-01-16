Russia Usa Cina ed Europa | Il nuovo grande gioco artico
L’interesse internazionale per l’Artico sta crescendo, coinvolgendo Russia, Stati Uniti, Cina e Europa. Le recenti iniziative, come quelle degli Stati Uniti sulla Groenlandia, hanno attirato l’attenzione pubblica su una questione strategica già da tempo al centro delle politiche di numerosi Paesi. L’area, ricca di risorse e percorsa da rotte commerciali emergenti, rappresenta un elemento chiave nelle dinamiche geopolitiche globali.
Le mire trumpiane sulla Groenlandia hanno portato alla ribalta del pubblico una questione che in realtà è presente nell’agenda strategica di molti Paesi da molto tempo: la politica per l’ Artico. Stati Uniti, Russia e i Paesi nordici della NATO si affacciano su quella regione inospitale e insieme alla Repubblica Popolare Cinese (RPC), da almeno un decennio, stanno, con enfasi diverse, recuperando o formulando ex novo una propria dottrina per il Grande Nord. Le motivazioni di questo rinnovato interesse sono molteplici e differenti a seconda del Paese in questione, alcune anche di carattere storico, ma possiamo grossomodo riassumerle in tre punti principali: lo sfruttamento delle risorse naturali e minerarie, la possibile apertura di nuove rotte commerciali causata dal riscaldamento globale, l’ampliamento o la costituzione di una propria fascia di sicurezza strategica. 🔗 Leggi su It.insideover.com
