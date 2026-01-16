Russia | Fine del mondo se Trump applica questa minaccia
Le tensioni internazionali si intensificano nel contesto delle recenti dichiarazioni di Donald Trump riguardo alla Groenlandia. La possibilità di un'azione di annettere la regione ha sollevato preoccupazioni globali, portando a speculazioni sulle conseguenze di tali decisioni. Mentre il focus mediatico si concentra sulle mosse degli Stati Uniti, le reazioni delle altre grandi potenze restano fondamentali per comprendere il quadro geopolitico attuale.
In mezzo al caos e alle speculazioni causate dall’ossessione di Donald Trump di annettere la Groenlandia, le posizioni delle altre superpotenze mondiali sono forse passate temporaneamente in secondo piano. Trump ha espresso con grande veemenza il suo desiderio di annettere la Groenlandia, territorio danese, agli Stati Uniti. Nonostante la resistenza della Danimarca e di altri membri della NATO, per non parlare della feroce opposizione all’interno della sfera politica statunitense. Il secondo mandato di Trump ha avuto un carattere più movimentato di quanto la stragrande maggioranza delle persone potesse immaginare. 🔗 Leggi su Newsner.it
