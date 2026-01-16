Run2U | oltre vittorie e medaglie storie di vita Correre e vivere Lo sport mai ascoltato

Run2U è molto più di una competizione: è un percorso di vita che unisce passione, riflessione e crescita personale. Qui, il valore dello sport si misura nelle esperienze e nelle storie di chi corre, oltre le vittorie e i trofei. Un luogo dove il focus non è solo sui risultati, ma sul percorso stesso, valorizzando il corpo, il tempo e le scelte di ciascuno.

Se pensi di conoscere lo sport, ripensaci. Run2U non è solo corse, non è solo gare. È il luogo dove il risultato lascia spazio al percorso, dove il corpo, il tempo, la scelta e il dubbio valgono quanto una medaglia. In questa puntata speciale, ti ricordiamo il Manifesto di Run2U: perché correre è un gesto, non un’identità; perché lo sport è un linguaggio, non il traguardo; e perché ogni storia merita di essere raccontata senza filtri. Preparati a domande irrisolte, silenzi veri e momenti anche scomodi. Questo è Run2U. Benvenuti a Run2U Puntata N1 del 2026, il programma che racconta lo sport come non l’avete mai visto. 🔗 Leggi su Oasport.it

