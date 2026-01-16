Ruggeri M5S | Sui lupi servono buon senso e gestione corretta

Ruggeri del Movimento 5 Stelle sottolinea l'importanza di affrontare la presenza dei lupi in modo responsabile e basato su dati scientifici. Secondo lui, è fondamentale adottare un approccio equilibrato che includa buon senso, corretta gestione dei rifiuti, attenzione alla custodia degli animali domestici e rispetto delle indicazioni scientifiche, per garantire la tutela dell’ambiente e la sicurezza delle comunità.

"Finalmente si fa chiarezza sulla presenza dei lupi in città, con il centrodestra che fa proprie affermazioni che molti di noi ripetono da tempo: servono buon senso, corretta gestione dei rifiuti, responsabilità nella custodia degli animali domestici e rispetto delle indicazioni scientifiche". Lo afferma Marta Ruggeri (foto), consigliere regionale del M5S, in seguito a un'interrogazione di Giacomo Rossi in Consiglio regionale. Il consigliere di Civici Marche ha chiesto alla Giunta che azioni intenda intraprendere per contrastare l'avvicinamento dei lupi ai centri abitati e alla costa e, secondo Ruggeri, la risposta dell'assessore Giacomo Burgaro ha "spiegato in modo esplicito le cause del fenomeno, confermando quanto, da tempo, sostengano esperti del settore, associazioni animaliste e cittadini informati.

