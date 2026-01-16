Rugby a 7 l’Italia cerca la promozione nel SVNS 2
L’Italia del rugby a 7 maschile partecipa a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, per l’unica tappa del SVNS 3 del weekend del 17-18 gennaio. L’obiettivo è conquistare la promozione nel SVNS 2, aprendo così le porte alle competizioni mondiali del 2026 e alle Series 2027. Un’occasione importante per il team di migliorare la propria posizione nel circuito internazionale e confrontarsi con le migliori squadre del mondo.
Tutto in un weekend per l’Italia del rugby a 7 maschile, che sabato 17 e domenica 18 gennaio giocherà a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, l’unica tappa in calendario del SVNS 3, con la possibilità di essere promossa nel SVNS 2 e, in caso di ulteriore promozione, di disputare la rassegna iridata 2026 e le SVNS Series 2027. L’ Italia, guidata da Matteo Mazzantini, è stata inserita nella Pool B con Belgio, Canada e Madagascar, mentre nella Pool A saranno presenti Samoa, Tonga, Hong Kong e Colombia: le prime due classificate di ciascun girone passeranno al tabellone ad eliminazione diretta, mentre le altre lotteranno per il quinto posto. 🔗 Leggi su Oasport.it
