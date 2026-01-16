Ruba un cucciolo a bordo di un' auto | ladro denunciato e cane salvo

Il 16 gennaio, i Carabinieri di Fiorenzuola sono intervenuti a Roveleto di Cadeo dopo una segnalazione di un cittadino. Un uomo sospetto si era avvicinato a un furgone, e l’intervento ha portato alla denuncia del ladro che aveva tentato di portare via un cucciolo. Il cane è stato recuperato e restituito al proprietario. L’episodio evidenzia l’attenzione delle forze dell’ordine nella tutela degli animali e della sicurezza pubblica.

Il 16 gennaio, intorno alle 21,30, il Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Fiorenzuola è intervenuto presso un locale pubblico sulla via Emilia a Roveleto di Cadeo in seguito alla segnalazione di un cittadino che aveva notato un uomo sospetto avvicinarsi al suo furgone. Il richiedente, un 60enne di Besenzone, ha riferito ai militari che si era recato con il suo cucciolo che aveva preso da poco per farlo vedere ai suoi amici ed avventori del locale pubblico e un individuo a lui sconosciuto aveva forzato lo sportello anteriore destro del suo veicolo per tentare di portare via Ricky, un cucciolo di razza Breton che era momentaneamente all'interno.

