Ruba per oltre mille euro in un centro commerciale i carabinieri in borghese lo prendono | in manette

Un uomo è stato arrestato dai carabinieri in borghese dopo aver rubato oltre mille euro in un centro commerciale. L’episodio si inserisce nel contesto di un aumento dei furti durante la stagione natalizia, quando le folle e l’elevato afflusso di acquisti favoriscono attività illecite. Le forze dell’ordine intensificano i controlli per garantire la sicurezza dei cittadini e tutelare i commercianti.

