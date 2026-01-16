Rozzano l’ultima notte di Mimmo Lorusso | la lite il taglio alla gola e il 21enne che tenta il suicidio

A Rozzano, si è conclusa con un episodio ancora da chiarire la notte in via delle Peonie. Un confronto violento ha portato a un grave ferimento e a un tentato suicidio di un giovane di 21 anni. La vicenda, che coinvolge Mimmo Lorusso, rimane al centro di un’indagine per comprendere le cause e i dettagli dell’accaduto, lasciando ancora molte domande senza risposta.

Omicidio a Rozzano: cosa è successo davvero nell’appartamento di via delle Peonie. La notte a Rozzano si è chiusa con un giallo dai contorni ancora irrisolti. Domenico Lorusso, detto Mimmo, 70 anni, è stato trovato senza vita all’interno di un appartamento di via delle Peonie, con una profonda ferita alla gola. Il corpo era nascosto sotto un mobile, in una casa completamente messa a soqquadro. La scoperta è avvenuta in modo quasi casuale: carabinieri e vigili del fuoco erano intervenuti dopo una segnalazione per un giovane che minacciava di togliersi la vita, lanciando oggetti dal balcone e devastando l’abitazione. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Rozzano, l’ultima notte di Mimmo Lorusso: la lite, il taglio alla gola e il 21enne che tenta il suicidio Leggi anche: Milano, 70enne trovato morto in casa con un taglio alla gola, arrestato 21enne straniero che nella notte aveva minacciato di suicidarsi Leggi anche: Rozzano, ragazzo minaccia il suicidio ma in casa c'è un cadavere: uomo trovato morto con una ferita alla gola Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Rozzano, ucciso per un paio di cuffiette: il pm chiede solo 20 anni, i giudici gliene infliggono 27 - È stato condannato a 27 anni Daniele Rezza, il 20enne accusato della morte di Manuel Mastrapasqua a Rozzano, in provincia di Milano, la notte dell’11 ottobre 2024, per un paio di cuffiette da pochi ... affaritaliani.it LA Sicilia Prodotti Tipici. Pino Villa · Tarantella siciliana. Ultima domenica in viale Lombardia Rozzano (Milano) x info potete contattare il 3311261901 - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.