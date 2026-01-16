Rottura in maggioranza per le assenze a orologeria il sindaco va a casa dopo appena 8 mesi
Dopo soli otto mesi in carica, il sindaco di Pignataro Maggiore, Giovan Giuseppe Palumbo, si è dimesso a causa di assenze frequenti e impreviste. La breve durata dell’amministrazione evidenzia le difficoltà incontrate nel mantenere una continuità di gestione. La situazione apre un nuovo capitolo per il Comune, che ora si prepara a definire il percorso istituzionale per la prossima fase amministrativa.
L’amministrazione comunale di Pignataro Maggiore guidata dal sindaco Giovan Giuseppe Palumbo dura appena 8 mesi. Sette consiglieri firmano la sfiducia dal notaio ponendo fine anzitempo al mandato del primo cittadino.Tre della maggioranza firmano con le opposizioniCon i consiglieri di opposizione. 🔗 Leggi su Casertanews.it
