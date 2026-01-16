rosanna banfi e il ritorno del tumore il racconto doloroso a storie al bivio

Rosanna Banfi, attrice e figlia di Lino Banfi, ha recentemente condiviso un momento difficile della sua vita durante la trasmissione Storie al bivio. In un intervento sincero, ha raccontato il ritorno del tumore, evidenziando la forza e la determinazione con cui affronta questa sfida. La sua testimonianza offre uno sguardo autentico sulla resilienza e il coraggio di fronte alle difficoltà, senza drammi, ma con sincerità.

La forza di una donna che non si arrende mai torna a commuovere il pubblico italiano. Rosanna Banfi, attrice e figlia dell’indimenticabile Lino, ha scelto il salotto di Monica Setta a Storie al bivio per condividere un capitolo doloroso ma luminoso della sua vita recente. Durante la puntata in onda su Rai2, il racconto si è fatto intimo, partendo da quel momento di profonda angoscia che ha segnato i mesi scorsi. L’attrice non ha nascosto la fragilità di fronte a una diagnosi inaspettata: «Mi sono spaventata moltissimo. Ho temuto che il cancro, tornato ai polmoni sedici anni dopo quello al seno, fosse qualcosa di molto serio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

