Roope Korhonen punta al titolo WRC2
Roope Korhonen si prepara a disputare il campionato WRC2 2026, partecipando a sette tappe del Mondiale. Il pilota finlandese guiderà una Yaris Rally2 del team Printsport, supportato da Rautio Motorsport. Questa partecipazione rappresenta un passo importante nella sua carriera nel rally, con obiettivi di crescita e competizione ai massimi livelli.
Programma di sette gare nel Mondiale 2026 per il finlandese che correrà con una Yaris Rally2 del team Printsport con il supporto di Rautio Motorsport. Roope Korhonen compie un passo decisivo nella sua carriera internazionale. Rautio Motorsport ha confermato ufficialmente che il giovane pilota finlandese affronterà un programma completo di sette gare nel WRC2 nella. 🔗 Leggi su Tuttorally.news
Leggi anche: WRC2 – Korhonen e Viinikka pronti per il Saudia Arabia WRC
Leggi anche: WRC2 – Una paraguaiana nel WRC: Andrea Lafarja al via del WRC2
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.