Il Milan prosegue le trattative per il rinnovo di Mike Maignan, con l’accordo che si avvicina a definizione. Romano ha confermato che ci sono segnali positivi, anche riguardo alle commissioni. La volontà del club e del portiere sembra convergere verso un prolungamento che consoliderebbe la presenza del francese tra i rossoneri per le stagioni a venire. Restano da definire alcuni dettagli prima di ufficializzare l’accordo.

"Maignan, con le sue parate da campione, è uno dei protagonisti della Serie A. Il portiere fa filtrare un ottimismo, tramite anche i suoi agenti sul rinnovo con il Milan". Il giornalista Fabrizio Romano aggiorna così sul rinnovo di Mike Maignan con il Milan. Ecco le sue parole su 'YouTube': "Si sta procedendo bene. La base d’accordo è fatta da giorni: 5 milioni netti, 2 di bonus. Il contratto è pronto. Si sta lavorando alle commissioni che porteranno al rinnovo". Romano aggiunge: "Vi raccontavo che anche dall’agenzia che segue gli interessi di Maignan arrivino messaggi sempre più positivi, sempre più ottimisti a proposito di accordarsi sulle commissioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Romano sul rinnovo di Maignan col Milan: “Messaggi positivi anche sulle commissioni”

Leggi anche: Maignan Inter, intreccio di mercato e rinnovo sul tavolo col Milan: Tare esce allo scoperto sui piani del club per il portiere!

Leggi anche: Maignan verso il rinnovo: accordo vicino col Milan

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Romano – Il Milan aspetta la decisione finale di Maignan: c’è ottimismo per il rinnovo; Calciomercato Milan, Romano: Sempre più ottimismo per Maignan; Milan, Maignan: frenata per il rinnovo, Tare rischia di dover “ricomprare” il portiere; Calciomercato live: Milan, vicino l'accordo con Maignan, Roma, prosegue la trattativa per Raspadori, Juventus idea Maldini.

Maignan è di un altro pianeta. Milan, cosa aspetti? Il suo agente è in Italia... - Il francese è atteso da un rinnovo a 5 milioni più bonus, club e procuratore devono superare l'ultimo scoglio. msn.com