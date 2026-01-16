Romano sul rinnovo di Maignan col Milan | Messaggi positivi anche sulle commissioni

Il Milan prosegue le trattative per il rinnovo di Mike Maignan, con l’accordo che si avvicina a definizione. Romano ha confermato che ci sono segnali positivi, anche riguardo alle commissioni. La volontà del club e del portiere sembra convergere verso un prolungamento che consoliderebbe la presenza del francese tra i rossoneri per le stagioni a venire. Restano da definire alcuni dettagli prima di ufficializzare l’accordo.

"Maignan, con le sue parate da campione, è uno dei protagonisti della Serie A. Il portiere fa filtrare un ottimismo, tramite anche i suoi agenti sul rinnovo con il Milan". Il giornalista Fabrizio Romano aggiorna così sul rinnovo di Mike Maignan con il Milan. Ecco le sue parole su 'YouTube': "Si sta procedendo bene. La base d’accordo è fatta da giorni: 5 milioni netti, 2 di bonus. Il contratto è pronto. Si sta lavorando alle commissioni che porteranno al rinnovo". Romano aggiunge: "Vi raccontavo che anche dall’agenzia che segue gli interessi di Maignan arrivino messaggi sempre più positivi, sempre più ottimisti a proposito di accordarsi sulle commissioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

