Romano e Lion | Stima a Paradisi Ma non con noi

Romano e Lion rafforzano il centrosinistra, unendo forze civiche e Casa Riformista, mantenendo distanze nette da Forza Italia. Pur esprimendo stima per Paradisi e condividendo alcune battaglie, sottolineano che non ci sarà mai una coalizione con il partito di Berlusconi. Un approccio che privilegia l’indipendenza politica e la coerenza rispetto alle alleanze tradizionali.

Romano e Lion compattano il centrosinistra, con loro forze civiche e casa riformista. Nessun avvicinamento a Forza Italia: "La stima nei confronti di Paradisi è immutata, insieme per battaglie comuni, ma mai nella stessa coalizione". Il vincitore delle primarie, il candidato del Pd Dario Romano ha le idee chiare, affiancato da Marco Lion, candidato per la coalizione che pronto a collaborare con Romano: "Siamo orgogliosi di fare parte di questa coalizione che sostiene Dario come sindaco, il nostro sarà un percorso condiviso". Prima delle primarie Lion si era autosospeso dalla carica di Presidente di Italia Nostra: "Faremo un'altra battaglia per ponte Portone, va bloccato assolutamente – afferma Lion – forse avvieremo un'altra raccolta firme.

