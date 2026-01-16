Roma | Ultima generazione assolti 21 attivisti da accuse per blocco Appia Nuova

A Roma, ventuno attivisti del movimento “Ultima generazione” sono stati assolti dalle accuse legate al blocco di Appia Nuova avvenuto il 24 aprile 2023. La decisione si inserisce nel processo che ha coinvolto i partecipanti alla protesta, evidenziando l’esito di un’iniziativa che ha attirato l’attenzione sul tema ambientale. La sentenza riflette l’esito di un procedimento legale relativo a una delle manifestazioni più discusse dell’ultimo periodo.

Ventuno militanti del movimento ambientalista "Ultima generazione" sono stati assolti ieri nell'ambito del processo relativo alla protesta avvenuta il 24 aprile 2023, quando fu bloccata la trafficata via Appia Nuova a Roma. In una nota ufficiale, gli attivisti hanno comunicato che le 21 persone coinvolte sono state completamente assolte da tutte le accuse di interruzione di pubblico servizio aggravata. Il giudice, pronunciando la sentenza di assoluzione per tutti i capi di imputazione, ha stabilito che il fatto non sussiste. Le motivazioni dettagliate della sentenza saranno depositate entro un termine di 60 giorni.

