Roma sventata rapina in banca | cinque arresti grazie all’operazione della Polizia
Nella città di Roma, la Polizia di Stato ha sventato una tentata rapina in banca, assicurando l’arresto di cinque persone. Gli agenti hanno proceduto al fermo per reati di tentata rapina aggravata, detenzione e porto abusivo di armi, oltre a ricettazione. L’intervento ha permesso di prevenire un episodio criminale, rafforzando l’azione di sicurezza sul territorio romano.
Cinque persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato di Roma con le accuse di tentata rapina aggravata, detenzione e porto abusivo di arma da fuoco e ricettazione. Il colpo, pianificato nei minimi dettagli, era stato organizzato ai danni di un istituto di credito della Capitale ed è stato sventato grazie all’intervento degli investigatori della Squadra Mobile, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma – Dipartimento criminalità grave e diffusa. Gli indagati avevano effettuato sopralluoghi e appostamenti ripetuti, adottando sofisticate tecniche di contro-pedinamento e utilizzando auto rubate e comunicazioni radio in tempo reale. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Assalto a portavalori a Porto Recanati, procuratore Macerata: "Grazie a carabinieri rapina sventata e no feriti"
Leggi anche: Operazione anti droga della Polizia: due arresti
Roma, sventata rapina hi-tech in banca: arrestata la “banda del buco”..
Roma, sventata rapina in banca: cinque arresti grazie all’operazione della Polizia - (LaPresse) Cinque persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato di Roma con le accuse di tentata rapina aggravata, detenzione e porto ... stream24.ilsole24ore.com
POLIZIA DI STATO * : ROMA: «BANDA DEL BUCO PRONTA A COLPIRE, BLOCCATA LA RAPINA HI-TECH IN BANCA CON 5 ARRESTI» - TALKIE , PALI DI COPERTURA E SCAVI NOTTURNI: POLIZIA DI STATO SVENTA COLPO HI- agenziagiornalisticaopinione.it
Sventato colpo hi-tech in banca della “Banda del buco”, 5 arresti a Roma - Il piano prevedeva di completare il foro durante la notte, per poi mascherare l'intrusione all'alba e colpire all'apertura della banca ... italpress.com
Roma, truffa agli anziani sventata in flagranza: arrestato 16enne con oro e contanti Roma, sventata una truffa ai danni di un’anziana a Tor Lupara: arrestato in flagranza un 16enne “trasfertista” con monili in oro e 450 euro. #notizie #news #cronaca #politica - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.