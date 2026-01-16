Roma sventata rapina in banca | cinque arresti grazie all’operazione della Polizia

Nella città di Roma, la Polizia di Stato ha sventato una tentata rapina in banca, assicurando l’arresto di cinque persone. Gli agenti hanno proceduto al fermo per reati di tentata rapina aggravata, detenzione e porto abusivo di armi, oltre a ricettazione. L’intervento ha permesso di prevenire un episodio criminale, rafforzando l’azione di sicurezza sul territorio romano.

Cinque persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato di Roma con le accuse di tentata rapina aggravata, detenzione e porto abusivo di arma da fuoco e ricettazione. Il colpo, pianificato nei minimi dettagli, era stato organizzato ai danni di un istituto di credito della Capitale ed è stato sventato grazie all’intervento degli investigatori della Squadra Mobile, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma – Dipartimento criminalità grave e diffusa. Gli indagati avevano effettuato sopralluoghi e appostamenti ripetuti, adottando sofisticate tecniche di contro-pedinamento e utilizzando auto rubate e comunicazioni radio in tempo reale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

