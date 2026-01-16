Roma sud allagata il M5S mette all’angolo Gualtieri | Cosa è stato fatto negli ultimi quattro anni?

Roma sud affronta pesanti allagamenti con strade chiuse e fossi riempiti d'acqua. La presenza di smottamenti e interventi di soccorso, come il salvataggio a Trigoria, evidenziano le criticità recenti. Il Movimento 5 Stelle critica l’operato dell’amministrazione Gualtieri, chiedendo chiarimenti su quanto realizzato negli ultimi quattro anni in tema di sicurezza e prevenzione di allagamenti.

