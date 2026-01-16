Roma sud allagata il M5S mette all’angolo Gualtieri | Cosa è stato fatto negli ultimi quattro anni?
Roma sud affronta pesanti allagamenti con strade chiuse e fossi riempiti d'acqua. La presenza di smottamenti e interventi di soccorso, come il salvataggio a Trigoria, evidenziano le criticità recenti. Il Movimento 5 Stelle critica l’operato dell’amministrazione Gualtieri, chiedendo chiarimenti su quanto realizzato negli ultimi quattro anni in tema di sicurezza e prevenzione di allagamenti.
Via Ardeatina e via Laurentina chiuse parzialmente per gli allagamenti e gli smottamenti, fossi colmi d'acqua che si riversano nei parcheggi e nei campi, addirittura il salvataggio di due donne a Trigoria. Roma sud, in particolare il IX municipio, hanno vissuto ore e addirittura giorni di. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Per entrare negli Usa ora i turisti dovranno mostrare cosa hanno fatto sui social negli ultimi 5 anni
Leggi anche: Per entrare negli Usa ora i turisti (anche italiani) dovranno mostrare cosa hanno fatto sui social negli ultimi 5 anni
Maltempo a Roma: allagamenti in città, svincolo A1 Roma Sud completamente sommerso - Il fronte del maltempo che sta interessando Roma ha provocato allagamenti e disagi in tutta la città. tg.la7.it
Roma, strada allagata in via Ardeatina: due camionisti salvati dai Vigili del Fuoco - Un nuovo intervento di emergenza legato al maltempo si è registrato all’alba a Roma, dove l’intensa pioggia ha provocato l’allagamento di una strada, bloccando due ... msn.com
MALTEMPO - Roma, Via Tiburtina Allagata. Situazione critica per la viabilità. #notizie #valdagri #press - facebook.com facebook
#Maltempo #Roma, salvate stanotte a Trigoria dai #vigilidelfuoco 2 ragazze, di 21 e 24 anni, rimaste intrappolate nella loro abitazione allagata, per la forte pioggia, al piano seminterrato: squadre e sommozzatori hanno tagliato le inferriate delle finestre per ac x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.