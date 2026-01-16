Roma stop agli stereotipi di genere con Voci Libere | sette classi della scuola secondaria impegnate in laboratori di storytelling e danza per costruire relazioni più consapevoli

Un istituto di Roma avvia “Voci Libere”, un percorso educativo per 130 studenti che integra laboratori artistici e creazione di podcast per promuovere la parità di genere e prevenire la violenza. Il progetto, curato da Fondazione Media Literacy e Mus-e Italia, utilizza linguaggi espressivi e digitali per stimolare nei preadolescenti una riflessione critica sugli stereotipi e sulle relazioni. Teatro, danza e produzione digitale entrano in classe per prevenire la violenza e decostruire gli stereotipi. Accade a Roma, dove l’Istituto Comprensivo Maria Capozzi ha avviato “Voci Libere”, un percorso formativo che coinvolge oltre 130 alunni della scuola secondaria di primo grado. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

