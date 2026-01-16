Roma si avvicina la fine del rapporto con Bove | iter di risoluzione in via di definizione Lo attende il Watford

Roma e Edoardo Bove si avvicinano alla conclusione del loro rapporto, con l’iter di risoluzione ormai in fase avanzata. Nei prossimi giorni, si attende la definizione ufficiale della separazione, che porterà il centrocampista a trasferirsi al Watford, in Championship. È previsto quindi il termine del rapporto contrattuale tra il giocatore e la società giallorossa, aprendo un nuovo capitolo per Bove.

Nelle prossime ore dovrebbe arrivare la definitiva risoluzione del contratto tra Edoardo Bove e la Roma. L’iter formale si concluderà nella giornata di domani mettendo fine al legame tra il centrocampista e il club giallorosso dopo mesi complessi. Lo riporta Di Marzio. Una volta chiuso il capitolo Roma, per Bove si aprirà una nuova avventura all’estero: ad attenderlo c’è il Watford, pronto ad accoglierlo in Championship. Dopo il grave spavento della scorsa stagione, il classe 2002 è determinato a tornare in campo e a rilanciarsi in un contesto competitivo ma meno vincolato dalle normative italiane. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Roma, si avvicina la fine del rapporto con Bove: iter di risoluzione in via di definizione. Lo attende il Watford Leggi anche: Edoardo Bove: giocherà in Inghilterra. Lo vuole il Watford. Verso la rescissione del contratto con la Roma Leggi anche: Roma, si negozia la risoluzione con Bove: il centrocampista pronto a lasciare l’Italia per tornare a giocare Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Raspadori-Roma, la trattativa avanza: c’è l’accordo con l’Atletico, i dettagli. Roma scatenata Dopo Robinio Vaz, si avvicina anche Malen Ai dettagli l'operazione con l'Aston Villa #asroma #romanewseu #calciomercatoroma #malen #robiniovaz - facebook.com facebook La Roma si avvicina a Joshua Zirkzee. Contatti costanti e parti più vicine. Il club giallorosso vuole averlo quanto prima per accontentare Gasperini, lo United non ha ancora dato il via libera. Tutto su YouTube: youtu.be/C-u15ie5Md8 x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.