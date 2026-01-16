Roma riduce i limiti di velocità nel centro storico a 30 km h

Da ieri, nel centro storico di Roma, è in vigore il nuovo limite di velocità di 30 km/h all’interno della ZTL. Questa misura mira a migliorare la sicurezza stradale e a ridurre gli incidenti nella zona più centrale della città. La riduzione dei limiti di velocità rappresenta un passo importante nelle politiche di tutela degli utenti della strada e della qualità della vita urbana.

Nel centro storico di Roma è entrato in vigore il limite di velocità di 30 chilometri orari per tutti i veicoli che transitano nell'area della Zona a traffico limitato (ZTL), un cambiamento voluto per migliorare la sicurezza stradale e ridurre gli incidenti nel cuore della Capitale. La decisione è stata ufficializzata dalla Giunta comunale lo scorso novembre e applicata da ieri. Dettagli del nuovo limite e periodo di assestamento Il nuovo limite di 30 kmh riguarda anche strade principali al'interno della ZTL, come corso Vittorio Emanuele, via del Teatro Marcello e il Traforo, dove prima era consentita velocità superiore.

