Roma rallenta non solo in centro | ecco le prossime strade dove si viaggerà a 30 all' ora

Roma sta estendendo la misura della zona 30 anche oltre il centro storico, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la qualità dell’aria. Nei prossimi giorni, saranno introdotti nuovi limiti di 30 km/h in altre arterie cittadine, segnando un passo importante verso una mobilità più sostenibile e controllata. Queste modifiche interesseranno diverse strade di tutta la città, contribuendo a rendere Roma più sicura per pedoni e ciclisti.

La zona 30 al centro storico è solo l’inizio. Roma continuerà a rallentare e, già nelle prossime settimane, verranno abbassati in città i limiti di velocità in altre strade della città. Il Campidoglio vuole ridurre l’andatura di auto, motorini e furgoni su altre 1.000 arterie. Un processo non. 🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

