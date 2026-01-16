Roma rallenta non solo in centro | ecco le prossime strade dove si viaggerà a 30 all' ora

Roma sta estendendo la misura della zona 30 anche oltre il centro storico, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la qualità dell’aria. Nei prossimi giorni, saranno introdotti nuovi limiti di 30 km/h in altre arterie cittadine, segnando un passo importante verso una mobilità più sostenibile e controllata. Queste modifiche interesseranno diverse strade di tutta la città, contribuendo a rendere Roma più sicura per pedoni e ciclisti.

Roma rallenta nel cuore della città: da oggi “Zona 30” dentro la Ztl Centro, 30 km/h anche su Corso Vittorio e Traforo - Roma, da oggi 15 gennaio 2026 scatta la “Zona 30” nel centro storico dentro la Ztl: 30 km/h anche sulle arterie principali e ai varchi ... romait.it

Roma, in Centro limite di 30 km all’ora: ecco tutte le strade dove scatta il nuovo divieto - Tutti a 30 chilometri orari, nell’intera Ztl del centro storico. ilmessaggero.it

Da oggi nel centro di Roma si rallenta Parlano i romani. Ecco cosa ne pensano - facebook.com facebook

Roma rallenta: dal 15 gennaio Zona 30 in tutta la Ztl del centro storico #ASRoma x.com

