Roma prova a mettere in riga il mercato Esquilino Cibo sequestrato licenze sospese e piantonamenti fissi

Roma intensifica i controlli al mercato Esquilino, con sequestri di alimenti, sospensioni di licenze e presidi fissi. L’obiettivo è garantire maggiore sicurezza e rispetto delle normative, riducendo le criticità già segnalate. La misura mira a migliorare la gestione del mercato, offrendo un ambiente più ordinato e rispettoso delle regole, per il benessere di commercianti e cittadini.

