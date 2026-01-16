Roma prova a mettere in riga il mercato Esquilino Cibo sequestrato licenze sospese e piantonamenti fissi
Roma intensifica i controlli al mercato Esquilino, con sequestri di alimenti, sospensioni di licenze e presidi fissi. L’obiettivo è garantire maggiore sicurezza e rispetto delle normative, riducendo le criticità già segnalate. La misura mira a migliorare la gestione del mercato, offrendo un ambiente più ordinato e rispettoso delle regole, per il benessere di commercianti e cittadini.
L'obiettivo è chiaro. Non vedere più le scene che RomaToday ha documentato in questo articolo della sezione Dossier all'interno e all'esterno del mercato Esquilino. Parliamo della carne trasportata senza alcuna norma igienica nei carrelli della spesa, del pesce lasciato per terra e venduto senza. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Nonostante Vaz e Malen, la Roma ci prova ancora per Zirkzee Manca ancora l'intesa con lo United - facebook.com facebook
La #Roma prova a chiudere per lui La situazione x.com
